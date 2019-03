MILAN NEWS – Il Milan femminile torna a sorridere in campionato. Dopo il k.o. nella sfida scudetto con la Juventus e il mese di sosta per la paura delle nazionali, la squadra di Carolina Morace torna infatti a raccogliere i tre punti imponendosi di misura contro il Florentia.

1-0, finisce così allo stadio Vismara. Dopo un primo tempo equilibrato ma comunque gestito dalle rossonere, nella ripresa, al 52esimo, ci pensa Nora Heroum a sbloccare il risultato anche senon manca una buona dose di fortuna: il cross, infatti, sbatte su una incolpevole Michela Rodella e finisce dritto alle spalle del portiere avversario. Ci sarebbe spazio anche per il raddoppio firmato Linda Tucceri con una grande girata in area di rigore, ma la posizione è palesemente in fuorigioco e l’arbitro annulla tutto. Nel finale c’è l’ascesa delle padrone di casa, ma la formazione milanista fatica a trovare il bis pur avvicinandosi più volte. Ma è quanto basta: il Milan sale a quota 42 punti in classifica, a -4 dalla Fiorentina e -5 dalla Juventus a 4 giornata dalla fine. Ma alla prossima giornata c’è lo scontro diretto tra le prime due, col Milan impegnato in casa dell’Orobica Bergamo. Tecnicamente, ci sarebbe ancora uno spiraglio per sognare.

Redazione MilanLive.it

