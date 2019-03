MILAN NEWS – Milan-Inter sarà anche il nuovo derby dei neo amministratore delegati debuttanti. Ivan Gazidis da una parte, Giuseppe Marotta dall’altra: grandi uomini e abili dirigenti giunti in soccorso per riportare il capoluogo lombardo ai fasti di un tempo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Lo scorso 21 ottobre – ricorda Tuttosport oggi in edicola – nessuno dei due infatti era in tribuna a San Siro per il primo incrocio stagionale tra le parti. L’ex Arsenal per ragioni di calendario e opportunità, l’ex Juventus poiché era nel pieno del limbo dove tutti sapevano ma nulla era stato ancora ufficializzato. Invece stasera osserveranno dall’altro un match cruciale per il futuro dei propri club e per valutare da dove dovranno iniziare le rivoluzioni in programma e gli innesti di spessore.

La Roma intanto frena ancora e le due società sorridono. Perché la Champions League, tappa fondamentale per non rischiare di sprofondare a giugno, resta comunque la stella polare per Elliott Management Corporation che Suning Commerce Group alle prese con diversi problemi tra quello finanziario. La proprietà cinese, per esempio in ogni caso, uscirà dal periodo di settlement agreement firmato a suo tempo da Marco Fassone, mentre la partita del Milan con la Uefa è invece ancora tutta da giocare Quasi superfluo sottolineare come i soldi della massima competizione europea possano essere ossigeno per i conti, ed è infatti su questo che si è deciso di fare all-in a gennaio acquistando Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá. Dall’altra parte, però, Marotta avrà senza dubbi il lavoro più complicato tra i due. Perché tra un addio certo di Luciano Spalletti, quello clamoroso di Mauro Icardi e l’altro forzato per Ivan Perisic, l’uomo simbolo dei successi juventini sarà alle prese con un’estate bollente. E ustionante potrebbe essere anche un k.o. stasera, che nel pieno della crisi porterebbe anche la compagine nerazzurra ad un allarmante -4.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it