MILAN NEWS – Potrebbe essere uno degli ultimissimi derby a San Siro quello di stasera in programma per la 28a giornata di Serie A. Perché Milan e Inter, parallelamente alla rincorsa per la Champions League, continuano a lavorare a strettissimo contatto per lo stadio del domani.

Come infatti sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, sarà la prima stracittadina giocata dopo l’intesa firmata a inizio novembre per andare oltre quelle mura ma probabilmente nella medesima zona. In realtà non è ancora stato ancora sciolto del tutto il nodo tra la realizzazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione per ammodernare l’impianto attuale, ma i passi compiuti insieme dalle due società iniziano a essere significativi. I due amministratori delegati, Ivan Gazidis e Alessandro Antonello, nelle scorse settimane hanno fatto un viaggio negli Stati Uniti per studiare dal vivo alcuni modelli da cui prendere ispirazione. Tappe: New York e Atlanta. Nella Grande Mela l’attenzione è ricaduta sul MetLife Stadium, mentre nell’altra città invece sono state fatte valutazioni sul visitato Mercedes-Benz Stadium che ha ospitato l’ultimo Super Bowl. Le tre parti in gioco – riferisce il quotidiano – hanno intanto deciso di affidarsi ad alcuni consulenti per avere un quadro preciso della fattibilità dell’opera e i risultati sono attesi entro fine mese.

Il Milan, dall’arrivo del neo amministratore delegato, spinge per un nuovo stadio anche perché Elliott Management Corporation ha bisogno di un asset in grado di valorizzare ulteriormente il club. L’Inter, nel frattempo, preferisce evitare fughe in avanti e attende il responso delle consulenze per definire insieme un progetto preciso. Quello che potrebbe far pendere la bilancia a favore di una nuova struttura è la valutazione dei costi: edificarne una nuova, infatti, potrebbe richiedere investimenti non molto superiori a quelli necessari a rinnovare San Siro. E quel punto la scelta sarebbe scontata, nonostante il Sindaco spinga per il non abbandonare un riferimento storico nonché tappa fissa di tanti turisti nel capoluogo lombardo.

Redazione MilanLive.it

