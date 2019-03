CALCIOMERCATO MILAN – Il momento di Davide Calabria è parecchio positivo, e ormai è da oltre una stagione che il suo rendimento cresce a dismisura. Da due anni è titolare sulla fascia destra e le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in ottica Nazionale.

Attualmente è nel giro dell’Italia Under-21, con gli Europei che si svolgeranno la prossima estate proprio in casa. La nazionale di Luigi Di Biagio ha grandi pretese e Calabria è certamente uno dei punti fermi. Il futuro di Davide però è inevitabilmente proiettato alla nazionale maggiore, con Roberto Mancini che sin qui non lo ha chiamato solo per non “rubarlo” al collega Di Biagio. Dalla prossima stagione se il rendimento sarà costante come in questi ultimi anni, Calabria sarà stabilmente nel giro dell’Italia per preparare i prossimi Europei nel 2020. Va anche detto che il ruolo di terzino destro non ha molti pretendenti: a parte Andrea Conti, che ha ancora bisogno di tempo, le alternative sono Alessandro Florenzi (il quale ultimamente non sta affatto andando bene e che potrebbe essere sfruttato maggiormente in altri ruoli tra centrocampo e esterno di fascia); Mattia Darmian è in fase calante, e nel Manchester United non è più considerato.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Calabria verso il rinnovo: la situazione

La nuova dirigenza del Milan sin qui ha avuto poco tempo per gestire i rinnovi della squadra, ma uno dei primi a ricevere un adeguamento di stipendio e un rinnovo di contratto. Attualmente Calabria è in scadenza nel giugno 2022, e percepisce 1,1 milione di euro netti. Inevitabile un prolungamento almeno fino al 2023, se non fino al 2024, e uno stipendio quantomeno raddoppiato. La dirigenza aspetta risvolti dalla squadra per la qualificazione alla prossima Champions League, poi provvederà a risolvere le questioni contrattuali. Come ricordano i colleghi di calciomercato.com: “Il rinnovo è una priorità per il Milan che aspetta il momento giusto così da concludere un discorso già nei piani della società da diverso tempo, Calabria non andrà via, anzi sarà un perno per l’anno che verrà”.

A livello di calciomercato, Calabria è stato cercato con insistenza da diversi club inglese. Il Milan ha sinora respinto tutte le offerte, e lo stesso calciatore preferirebbe restare in rossonero. Cresciuto nelle giovanili, è uno dei punti fermi della prima squadra e della nazionale under-21, presto anche della nazionale maggiore. Qualche settimana fa il suo agente aveva dichiarato: “Il discorso è semplice: sarà la società a decidere se Davide merita il rinnovo. Io credo che ci siano momenti per parlare di questo tipo di situazioni, ora non è quello giusto”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it