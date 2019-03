È il Derby: basterebbe la parola, ma ci sono anche i numeri prima di giocarlo. I rossoneri sono davanti all’Inter, terzi a +1, e saranno i padroni di casa a San Siro in un big match atteso, pesante e sempre fondamentale da vincere. Ecco 10 curiosità riportate dai colleghi di acmilan.com:

1) 85° Derby di Milano in casa dei rossoneri in Serie A: 31 vittorie per l’Inter contro le 28 in favore dei padroni di casa. 25 i pareggi che completano il quadro.

2) Considerando tutte le competizioni, il Milan è imbattuto da sei derby della Madonnina come squadra ospitante (3V, 3N). L’ultima sconfitta risale all’ottobre 2012: 0-1 con rete decisiva di Walter Samuel.

3) Milan e Inter hanno pareggiato tre degli ultimi quattro derby in Serie A con il Milan squadra ospitante (un successo rossonero) – nessuno dei precedenti nove era terminato in parità.

4) Il Milan arriva a questa sfida da cinque successi di fila in Serie A: non ne registra almeno sei consecutivi nella competizione dal 2006, quando arrivò a nove con Carlo Ancelotti.

5) Milan e Inter sono le due squadre di questa Serie A ad aver guadagnato più punti grazie ai gol segnati dal 90° in avanti (sei a testa).

6) Il Milan registra un possesso palla del 54.8% in Serie A con Gattuso: l’ultimo allenatore ad aver guidato i rossoneri per almeno 10 gare con un possesso medio più alto nella competizione è stato Massimiliano Allegri fra il 2010 e il 2014.

7? Contro l’Inter, Jesus Suso ha realizzato tre reti in Serie A (inclusa la sua prima doppietta in rossonero in campionato): a nessun’altra squadra ha segnato di più nella competizione.

8) Con il gol al Chievo, Piatek ha raggiunto Gonzalo Higuain come miglior marcatore del Milan in questa Serie A (sei gol). È ora il miglior marcatore sia per i rossoneri sia per il Genoa (13).

9) Tra i giocatori di movimento con almeno 14 presenze in questo campionato, Alessio Romagnoli è l’unico a non essere mai stato superato con un dribbling. Proprio il difensore rossonero ha realizzato il primo dei suoi cinque gol in Serie A con la maglia del Milan proprio in un Derby di Milano: rete che ha iniziato la rimonta nel 2-2 dell’aprile 2017.

10) La squadra con cui Gennaro Gattuso ha ottenuto più vittorie da giocatore in Serie A è l’Inter: 14 successi in 26 precedenti.

