NEWS MILAN – La squadra di Gennaro Gattuso deve reagire alla sconfitta nel derby contro l’Inter. Non può farlo subito in una partita, perché c’è la sosta per le nazionali. Ma sarà importante lavorare bene a Milanello per presentarsi in forma all’impegno del 30 marzo sul campo della Sampdoria.

Il k.o. di ieri sera a San Siro deve generare una reazione nel Milan. Il terzo posto è stato perso, almeno momentaneamente, ma il Diavolo rimane in piena corsa per la qualificazione in Champions League. A Genova serve una risposta, altrimenti il rischio è di infilarsi dentro una sorta di crisi dalla quale potrebbe non essere semplice uscire. È il momento nel quale il gruppo deve ricompattarsi e lavorare al massimo per tornare alla vittoria.

Come comunicato dal sito ufficiale del Milan, fino a domani la squadra rimarrà a riposo. Da mercoledì pomeriggio (ore 15) riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Giovedì la seduta è prevista alle 11 del mattino, mentre venerdì è prevista alle 15 è prevista un’amichevole contro il Chiasso. La partita contro la formazione svizzera si giocherà sempre presso il centro sportivo di Carnago (Varese). Il weekend sarà lasciato libero, ma dal lunedì seguente si preparerà Sampdoria-Milan, 29ª giornata di Serie A in programma sabato 30 marzo alle 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Redazione MilanLive.it

