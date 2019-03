MILAN NEWS – Continua la maledizione derby in campionato. 2-3, finisce così allo stadio San Siro per la 26a giornata di Serie A. Il Milan si lascia sovrastare da una squadra apparentemente in ginocchio e che realizza il contro sorpasso nella notte in cui poteva sprofondare: ora l’Inter è infatti terza a +1 sui rossoneri, col Diavolo avanti di 5 lunghezze sulla Roma per la zona Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Avvio choc per la formazione di Gennaro Gattuso: tempo 3 minuti, e la squadra di Suning Commerce Group si porta già avanti con un’incursione Matías Vecino su cross di Ivan Perisic e spizzata di Lautaro Martinez. Il primo squillo milanista, e anche l’unico degno di nota dei primi 45 minuti, è invece di Lucas Paquetá che ci prova dalla distanza con una buona conclusione sventata da un ottimo Samir Handanovic. Nella ripresa l’Inter prima raddoppia con Stefan de Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi cala il tris con un calcio di rigore firmato da Martinez dopo il momentaneo 2-1 di Tiémoué Bakayoko al 57esimo. Il Milan però non molla, così prima trova il 3-2 con Mateo Musacchio dopo una mischia in area, poi nel finale sfiora il 3-3 con colpo di testa salvato miracolosamente da Handanovic e con una conclusione di Patrick Cutrone salvata clamorosamente in scivolata da un provvidenziale Danilo D’Ambrosio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it