NEWS MILAN – Sono appena 4 i promossi in casa Milan per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: Tiémoué Bakayoko, Lucas Paquetá, Mateo Musacchio e il subentrante Patrick Cutrone.

Il colosso di proprietà del Chelsea – e si spera ancora per poco – è il migliore in campo con voto 7. Tampona appena può un insidioso Matías Vecino nelle vesti di scheggia impazzita, poi si trasforma nel navigatore rossonero e riapre i giochi con uno stacco imperioso nell’area nerazzurra. Sufficiente il brasiliano alla sua sinistra: esce alla ripresa per un indurimento muscolare, ma nel primo tempo dimostra di essere un trequartista con una doppia occasione pericolosa. Solo 5 invece per Frank Kessié: colpevole in occasione dello 0-1, non marcando a dovere Ivan Perisic, e si lascia innervosire dalla piega che prende la partita. Se ci aggiungiamo anche l’episodio assurdo con Lucas Biglia, il quadro nero è completo.

In difesa l’unico a salvarsi è Musacchio con 6 in pagella: voto doveroso per la rete nel finale, ma anche lui è puntualmente travolto dalla furia avversaria. In difficoltà pure il capitano, Alessio Romagnoli, inerte in occasione del primo goal e rimpicciolito da Stefan de Vrij in occasione del secondo, per il resto 5 a Davide Calabria, 5.5 per Ricardo Rodriguez e Gianluigi Donnarumma. In avanti, invece, è Cutrone l’unico degno di nota: la botta di adrenalina c’è eccome, sfiorando anche un epico 3-3 che solo Danilo D’Ambrosio in scivolata gli nega clamorosamente. Per il resto, nessuno eccelle: 5.5 per un Hakan Calhanoglu confuso dai troppi spostamenti e mai davvero incisivo, 5 per gli spenti Suso, Samuel Castillejo, l’aggiunto Andrea Conti, Krzysztof Piatek e infine Gennaro Gattuso: il tecnico, in particolare, ci impiega troppo per risolvere il problema Vecino, poi dubbi sul primo cambio e difesa traballante come non si vedeva da un bel po’.

