MILAN NEWS – Crolla tutto in una notte in casa Milan: la striscia di 10 risultati utili consecutivi, la super difesa d’Europa e anche una classifica che ora registra il contro sorpasso dell’Inter. “Sono preoccupato su quello che potrebbe succedere a livello mentale se le cose andassero male”, aveva riferito Gennaro Gattuso alla vigilia. E ora?

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero appare anche parzialmente soddisfatto, per quanto possibile, dopo il 2-3 finale: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo cambiato e siamo migliorati un po’. Abbiamo sofferto le loro imbucate, con i palloni dritti ci saltavano cinque-sei giocatori. Non possiamo regalare tanto campo agli avversari. Certe volte vengo rimproverato perché attendo, ma bisogna capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Dopo il due a zero potevamo prendere un’imbarcata, ma comunque sono contento della prestazione. La squadra è viva, sul 3-2 abbiamo avuto alcune palle gol”.

La reazione è l’unica nota positiva, ma niente alibi per il tecnico rossonero: “È stato un passo indietro come mentalità. Ci sono stati errori di atteggiamento e interpretazione. Nel primo tempo l’Inter ha fatto il Milan degli ultimi due mesi. Ce la siamo cercata, dando troppo campo, abbiamo agevolato l’avversario. Oggi una squadra senza orgoglio avrebbe potuto prendere 4-5 gol. Siamo stati polli sul primo e anche sul secondo, poi ho visto una reazione. E siamo stati anche un po’ sfortunati. Comunque siamo ancora in corsa per la Champions, dobbiamo essere bravi a non mollare e a credere in quel che facciamo. Come vedo la sosta? Una squadra come questa resta senza molti giocatori, preferirei se si potesse lavorare tutti insieme guardandoci negli occhi”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it