CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei calciatori che nelle ultime stagioni ha mostrato attaccamento alla maglia rossonera nonostante i problemi generali è sicuramente Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista jolly, acquistato dall’Atalanta nell’estate 2014, ha conquistato gran parte dei tifosi rossoneri sia per le sue ottime doti tecniche individuali, sia per quell’impegno extra che ha sempre messo nelle prove in campo, dimostrando umiltà e spirito di attaccamento anche in periodo in cui il Milan faticava a raggiungere pure una qualificazione all’Europa League.

Calciomercato Milan, ancora fumata grigia per il rinnovo di Bonaventura

Il presente di Bonaventura non è purtroppo vicino ai campi da gioco; l’infortunio alla cartilagine del ginocchio ha costretto il classe ’89 ad operarsi qualche mese fa negli Stati Uniti. Un intervento ben riuscito che però lo costringerà al forfait per tutto il resto della stagione, con il Milan che lo attende ai blocchi di partenza per il campionato 2019-2020. Intanto si continua a parlare del futuro di ‘Jack’ che ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e che vorrebbe dunque rivedere e prolungare l’accordo.

Il portale Calciomercato.com ha svelato oggi di un incontro tra l’agente Mino Raiola, che ormai da circa un anno si occupa dei suoi interessi, e il direttore dell’area tecnica milanista Leonardo. I due si stimano e sembrano voler collaborare, ma ogni discorso legato al rinnovo è stato letteralmente ‘congelato’ in attesa di capire come Bonaventura rientrerà in squadra dopo il decorso post-operazione.

Raiola avrebbe preteso un riconoscimento da parte del Milan per l’attaccamento alla maglia di Bonaventura, dunque un rinnovo che prescindesse dalle sue condizioni fisiche. Cosa che Leonardo per ora ha preferito far slittare alla prossima estate. Parti comunque ancora vicine ma per quanto riguarda il rinnovo vero e proprio bisognerà pazientare, a meno che Raiola non trovi altri club interessati al numero 5 milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

