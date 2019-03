NEWS MILAN – E’ ufficiale la partecipazione della squadra rossonera alla International Champions Cup 2019. Sul profilo ufficiale Twitter del prestigioso torneo estivo è stato dato l’annuncio.

Il Milan è tra i club che storicamente prendono parte a questa competizione che vede protagoniste praticamente tutte le big europee. Anche altre società italiane si sono impegnate in questa manifestazione nel corso degli anni: Juventus, Inter e Roma. L’International Champions Cup consente di ottenere buoni ricavi, anche se per la preparazione fisica può creare a volte qualche problema visto che si gioca in posti diversi e c’è da viaggiare.

Il Milan non vuole rinunciare a questo torneo estivo e anche nel 2019 lo disputerà. La possibilità di misurarsi con altre rivali europee di alto livello è importante. Il quadro completo delle partecipanti e le sfide in programma verranno comunicati più avanti. Esattamente il 27 marzo dovrebbe esserci l’annuncio. Il club rossonero spera stavolta di poter giocare la competizione da qualificato alla prossima Champions League. Bisognerà vedere come si piazzerà la squadra di Gennaro Gattuso al termine dell’attuale campionato di Serie A.

It’s official! @acmilan are returning to the International Champions Cup this summer! Stay tuned to find out who they’ll face and where on March 27 👀 More: https://t.co/gmnp8ohOjX#ICC2019 #ChampionsMeetHere #ACMilan pic.twitter.com/KowBqjmMxE — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 19 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it