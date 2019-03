NEWS MILAN – La società rossonera non ha per niente gradito quanto avvenuto tra Franck Kessie e Lucas Biglia nel secondo tempo del derby. Una lite imbarazzante ripresa in mondovisione e che non è assolutamente accettabile.

I due giocatori nel post-partita ci hanno messo la faccia e hanno chiesto scusa a tutti. Una mossa intelligente del Milan, che mandandoli davanti alle telecamere assieme ha fatto in modo di chiudere in fretta il caso. Tuttavia, è probabile che la dirigenza multi entrambi per il loro comportamento. Particolarmente grave quello dell’ivoriano, che era talmente arrabbiato da dover essere tenuto fermo da alcuni compagni in panchina.

Leonardo intervenuto dopo la lite Kessie-Biglia

Gennaro Gattuso si è detto molto deluso, si sente sconfitto due volte dopo il derby: sia dal risultato sul campo che dalla lita Kessie-Biglia. Pure Leonardo e Paolo Maldini non hanno digerito affatto l’episodio, una vera figuraccia per il Milan.

Il Corriere dello Sport rivela che Leonardo era molto arrabbiato nello spogliatoio nel post-partita e ha pronunciato le seguenti parole: «Adesso nessuno esce di qua finché non risolviamo questa cosa». La vicenda si è poi risolta. I due giocatori si sono chiariti e, come detto in precedenza, ci hanno messo la faccia per assumersi le loro responsabilità e scusarsi.

La speranza è che questo fatto sia davvero archiviato e non vi siano più strascichi. Già ieri è spuntato fuori un video nel quale si vede Kessie ignorare Biglia dopo il gol dell’argentino al Chievo Verona. C’era già qualche problema tra loro? Chissà… Ma la cosa più importante adesso è il gruppo, bisogna andare in Champions League e dunque è necessario essere compatti. Franck è impegnato con la Costa D’Avorio, mentre l’ex Lazio domani sarà a Milanello per allenarsi agli ordini di mister Gattuso.

