MILAN NEWS – Una delle più grosse mancanze del Milan in questi ultimi anni è stata quella legata agli scarsi risultati ottenuti negli scontri diretti con le big.

I piazzamenti in classifica negativi del Milan nelle ultime stagioni corrispondono direttamente alle gare perse o al massimo pareggiate contro le altre ‘grandi’ del nostro campionato. Una statistica davvero negativa che purtroppo sembra continuare anche nella stagione corrente.

Il Milan infatti in questo campionato ha già incontrato tra andata e ritorno le big del torneo, ma è rimasto finora a secco: la squadra di Gennaro Gattuso ha perso entrambi i derby con l’Inter, è uscita sconfitta dalla trasferta di Napoli e messa k.o. anche internamente dal match contro la Juventus (con cui si giocherà il ritorno il 6 aprile prossimo) riuscendo ad aggiudicarsi un solo punto contro i partenopei nel match pareggiato 0-0 nella seconda di ritorno.

Solo contro la Roma, che al momento è alle spalle in classifica, il Milan è riuscito ad interrompere la tradizione negativa degli scontri diretti vincendo almeno la gara d’andata per 2-1 in extremis e pareggiando all’Olimpico al ritorno. Un trend che però appare troppo negativo e scialbo per poter competere ad alti livelli, nella speranza che tale andazzo muti già dalle prossime gare di aprile contro Juve e Lazio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

