MILAN NEWS – I campionati di tutto il mondo si fermeranno nel prossimo weekend per via delle nuove gare internazionali che riguardano sia le qualificazioni all’Europeo 2020 sia alcuni test-match di rilievo.

Il Milan come al solito è uno dei club italiani che vedrà partire un gran numero di calciatori che risponderanno alle convocazioni delle rispettive selezioni nazionali. Come riporta Acmilan.com sono ben 11 i calciatori della rosa di Gennaro Gattuso che hanno lasciato Milanello nelle scorse ore per preparare gli impegni internazionali della settimana.

Ad esempio la Nazionale italiana, impegnata contro Finlandia e Liechtenstein, si affiderà a Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli per queste due sfide ufficiali. Due anche i convocati rossoneri in Under-21, ovvero Davide Calabria e Patrick Cutrone. Milan rappresentato anche nella selezione Under-20 dal portiere Alessandro Plizzari.

La Polonia non poteva non convocare il bomber Krzysztof Piatek per i match con Austria e Lettonia. Confermatissimi anche Ricardo Rodriguez con la sua Svizzera e Hakan Calhanoglu con la nuova Turchia. Rossoneri infine rappresentati anche lontano dall’Europa: Franck Kessié giocherà con la Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, amichevoli in vista per Diego Laxalt con l’Uruguay e per l’esordiente Lucas Paquetà con il Brasile.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

