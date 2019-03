MILAN NEWS – E’ stato un inverno molto ‘caldo’ per quanto riguarda l’andamento del Milan, che da gennaio a marzo ha vissuto un periodo decisamente positivo.

La squadra allenata da Gennaro Gattuso, se si toglie il negativo derby di domenica sera, ha messo in fila una serie di risultati eccellenti, tanto da conquistare un piazzamento momentaneo che fa ben sperare in vista della corsa ad un posto in Champions League per la prossima stagione.

Intanto oggi il portale Opta Sports, da sempre informatissimo sulle questioni legate a numeri e statistiche dei vari campionati europei, ha pubblicato una particolare TOP-11, ovvero la formazione dei migliori calciatori di Serie A per rendimento durante il periodo invernale, che si può dire ormai concluso anche da calendario visto che la prossima giornata di campionato si disputerà a primavera già iniziata.

Presenti in questo speciale XI ben tre calciatori del Milan, a dimostrazione del fatto che la banda Gattuso ha lavorato bene negli ultimi 2-3 mesi. In porta c’è Gianluigi Donnarumma, considerato dunque il portiere migliore del torneo in tempi recenti. Poi Alessio Romagnoli, stopper quasi impeccabile e leader della difesa. Infine impossibile non inserire anche Krzysztof Piatek, il polacco goleador che ha impattato alla grande con la maglia del Milan da gennaio in poi.

11 – Questo è il miglior XI della Serie A 2018/19 in inverno basato su dati Opta. Disgelo. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/3CXWGLi8J1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) 19 marzo 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

