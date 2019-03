CALCIOMERCATO MILAN – E’ tornato a parlare Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero. Ieri sera è stato ospite di Sportitalia e si è espresso sia sul derby che su altri temi di attualità.

A proposito del big match Milan-Inter, il dirigente calabrese ha così commentato risultato finale e andamento della sfida: «L’Inter ha fatto la partita e ha gestito sempre un doppio vantaggio. Io però ho visto un Milan che ha fatto bene, non era facile dopo il vantaggio immediato e poi gestire il doppio svantaggio. Se Cutrone avesse fatto gol, ora staremmo parlando di un altro derby. È stata una bella partita. Anche se l’Inter, avendo giocato la gara perfetta, ha meritato».

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, Mirabelli su Calhanoglu e Suso

Mirabelli è stato interpellato anche sul momento di Hakan Calhanoglu e Jesus Suso, che non stanno vivendo una stagione esaltante: «Calhanoglu ha fatto un buon derby, però in generale mi sarei aspettato di più da lui. Suso ha abituato tutti bene, facendo cose importanti. Penso che adesso non stia bene o comunque che non lo sia stato. In ogni caso, lui non si discute perché è importante anche quando non è al top».

L’ex direttore sportivo del Milan ha difeso lo spagnolo, mentre per quanto concerne il numero 10 rossonero ha mostrato un po’ di delusione. Nessuno dei due giocatori sta dando l’apporto che si sperava. Sono entrambi molto dotati tecnicamente, però in questi mesi hanno dato poco a livello di gol e assist. Suso era partito molto bene, però da quattro mesi il suo rendimento è crollato. Invece Calhanoglu solo recentemente si è un po’ ripreso, ma rimane un parente di quello visto ai tempi del Bayer Leverkusen e anche nella seconda metà della passata stagione.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it