Gli emissari del Milan saranno spettatori Austria–Polonia. Tanti talenti nel mirino, in particolare Wolf del Salisburgo.

CALCIOMERCATO MILAN – I campionati si fermano questo week-end per gli impegni delle Nazionali. Molte gare che si giocheranno sono valide per la qualificazione agli Europei del 2020. Tante le partite interessanti, fra cui Austria–Polonia.

Stando a quanto scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.com’, la sfida sarà vista da vicino dagli osservatori rossoneri. Non solo per Krzysztof Piatek, ma anche per possibili colpi di calciomercato. Nel match si metteranno in luce diversi tanti interessanti e il Milan vuole far sentire la propria presenza. I nomi sono diversi, tutti molto interessanti. E soprattutto giovane, proprio come vuole Elliott Management Corporation. Sarà un’ottima occasione per toccare con mano le loro qualità. Vediamo quali possono essere i profili sotto l’attenta osservazione degli emissari milanisti.

Calciomercato Milan, rossoneri “pazzi” di Wolf

La proprietà del Milan vuole regalare un calciomercato importante ai tifosi. Chiaramente, sarà fondamentale la qualificazione in Champions League: con il quarto posto, il club può fare sicuramente una campagna acquisti più interessante, nonostante i paletti inevitabili dell’UEFA. Uno dei nomi sotto la lente d’ingrandimento, dei rossoneri ma non solo, è Florian Grillitsch, mediano dell’Hoffenheim già seguito durante lo scorso anno. Poi altri due talenti, accostati al ‘Diavolo’ in passato: Marcel Sabitzer, centrocampista offensivo del Lipsia, e Valentino Lazaro, esterno dell’Hertha Berlino (che piace anche al Napoli). Ma l’obiettivo numero uno degli osservatori del Milan potrebbe essere Hannes Wolf, straordinario talento del Salisburgo classe 1999, messosi in luce in Europa League anche nella doppia sfida contro i partenopei. Si tratta di un trequartista, che però può adattarsi anche a fare l’esterno offensivo. In estate però Wolf passerà al Lipsia, squadra “alleata” del Salisburgo perché condivide la stessa proprietà, la Red Bull. Il Milan però potrebbe tenerlo d’occhio per il futuro. Infine, secondo ‘Calciomercato.com’, piace anche Robert Gumny, terzino destro polacco, anche lui molto giovne (classe 1998) e talentuoso.

