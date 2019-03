NEWS MILAN – La lite fra Kessie e Biglia durante il derby ha fatto molto rumore. Un episodio non andato giù a nessuno in casa Milan: dall’allenatore alla società, pronta a sanzionare entrambi con una multa e forse anche qualcosa in più. Intanto sono emersi nuovi particolari: pare che dopo la partita, negli spogliatoi, sia intervenuto Leonardo in prima persona per cercare di risolvere l’accaduto. I due si sono chiariti e successivamente si sono presentati davanti alle telecamere, ancora per volere della dirigenza, per metterci le faccia.

Redazione MilanLive.it

