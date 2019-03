NEWS MILAN – Dopo una scorsa stagione di grande crescita, anche in questa Alessio Romagnoli ha mostrato miglioramenti. Tralasciando le distrazioni, purtroppo fatali del derby, il difensore centrale rossonero sta continuando la propria maturazione.

Responsabilizzato anche dall’assegnazione della fascia di capitano, il numero 13 del Milan ha confermato le proprietà qualità tecnico-tattiche e mostrato doti di leadership. Il suo rendimento è stato sicuramente positivo nell’arco di questa stagione e non è una singola partita andata male che può far sorgere dubbi sul suo valore.

Intanto Opta fa notare un dato decisamente interessante riguardante Romagnoli e Virgil van Dijk. Il capitano del Milan e il calciatore del Liverpool sono gli unici difensori centrali a non aver mai subito un dribbling in questa stagione 2018/2019. La statistica è inerente ai cinque maggiori campionati d’Europa. I due si sono mostrati insuperabili nell’uno contro uno. L’olandese ha dati migliori del collega per quanto riguarda i duelli aerei, dove è veramente bravissimo. Forse merito anche di un fisico più possente rispetto a quello di Alessio.

0 – Alessio Romagnoli and Virgil van Dijk are the only defenders that have never been dribbled past by an opponent player among the top-5 European Leagues 2018/19 (min. 15 apps). Insuperable. pic.twitter.com/BIKbMu0KAJ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 20 marzo 2019