CALCIOMERCATO MILAN – La stagione in corso è da dichiararsi sicuramente molto positiva per Ricardo Rodriguez, divenuto uno degli intoccabili nello schieramento del Milan.

Ha fatto quasi scalpore il fatto che a metà del secondo tempo del derby di domenica contro l’Inter Gennaro Gattuso abbia sostituito Rodriguez per buttare nella mischia Patrick Cutrone. Un cambio particolare, non tanto per l’uscita di un difensore per far spazio ad un centravanti, ma piuttosto perché il tecnico del Milan ha sacrificato un calciatore che di solito gioca senza problemi gli interi 90 minuti.

Calciomercato Milan, Rodriguez tra la Germania ed il rinnovo contrattuale

Questo episodio isolato non scalfisce la fiducia dell’ambiente Milan per Rodriguez, il quale ha sempre mantenuto il posto da titolare come terzino mancino nonostante la concorrenza di Diego Laxalt, arrivato ad agosto dal Genoa. Il calciatore svizzero non a caso, come scrive Calciomercato.com, è tornato ad essere un elemento non poco ricercato in vista della prossima sessione estiva.

In Germania in particolar modo, Rodriguez avrebbe già due estimatori di alto rango: il Borussia Dortmund e lo Schalke 04 sarebbero pronte a duellare per riportare in Bundesliga il calciatore 26enne, che ai tempi del Wolfsburg ha già lasciato ottimi ricordi nel campionato teutonico, venendo spesso nominato come uno dei migliori terzini del torneo.

Ma il Milan difficilmente si lascerà sfuggire Rodriguez a breve: si parla infatti di permanenza assicurata da un rinnovo contrattuale che si discuterà con calma nei prossimi mesi. L’accordo tra i rossoneri e il calciatore scadrà a giugno 2021, dunque c’è tempo per trovare una nuova soluzione e prolungare il contratto, anche se le sirene tedesche potrebbero continuare a suonare vicino ai cancelli di Milanello durante le frenetiche settimane estive.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

