NEWS MILAN – Patrick Cutrone sta vivendo un 2019 complicato, visto che in rossonero fa la riserva a Krzysztof Piatek e lo spazio per lui è poco. Non è un caso che abbiano circolato a circolare voci di calciomercato su un suo possibile trasferimento estivo.

Ma per adesso il centravanti del Milan rimane concentrato sul presente, deciso a lavorare al massimo per convincere Gennaro Gattuso a concedergli maggiore minutaggio. Poi a fine stagione si vedrà. Il suo agente Donato Orgnoni non ha escluso affatto che possa essere richiesta la cessione, se il ragazzo non dovesse essere felice del proprio status in squadra.

Intanto Cutrone è partito per gli impegni dell’Italia Under 21, che è già qualificata di diritto all’Europeo 2019 (l’Italia lo ospita) e dunque sta giocando amichevoli per prepararsi al meglio all’appuntamento. Nel girone ci saranno nazionali temibili come Spagna e Belgio, dunque gli azzurrini dovranno essere pronti. I ragazzi di Luigi Di Biagio giocheranno oggi pomeriggio a Trieste contro l’Austria e poi lunedì sfideranno la Croazia a Frosinone.

Lo stesso Di Biagio in queste ore ha avuto modo di parlare positivamente di Cutrone: «Patrick è arrivato in nazionale motivatissimo. Deve ritrovare un po’ la condizione, ma da questo punto di vista l’ho visto molto bene. Sono certo che farà una grande partita». Appuntamento alle 18:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste per il match amichevole Under 21 tra Italia e Austria.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Meret; Calabria, Romagna, Bastoni, Pezzella; Locatelli, Tonali, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Parigini. Commissario tecnico: Luigi Di Biagio.

