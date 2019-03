MILAN NEWS – I tifosi milanisti e non solo saranno molto incuriositi dall’esordio probabile di Lucas Paquetà con la Nazionale maggiore brasiliana.

Il giovane centrocampista, giunto dal Flamengo durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, ha avuto un buonissimo impatto con il calcio italiano, tanto da conquistarsi la fiducia di Gennaro Gattuso e risultare tra i più brillanti nelle sue prime apparizioni stagionali.

Le recenti prove un po’ meno esaltanti in campionato non hanno però evitato che il commissario tecnico brasiliano Tite puntasse anche su Paquetà per le prossime due gare internazionali, che vedranno la Seleçao sfidare prima Panama e poi la Repubblica Ceca in amichevole. E proprio per il primo match contro la nazionale centro americana dovrebbe arrivare anche la prima prova da titolare con il Brasile per il talento carioca.

Paquetà infatti, nel match che si giocherà sabato ad Oporto, dovrebbe essere in campo dall’inizio, almeno secondo le previsioni di formazione descritte dalla stampa brasiliana. Questo il possibile undici di partenza contro Panama, una sorta di 4-1-4-1 ricco di novità:

Ederson; Fagner, Éder Militão, Miranda, Alex Telles; Casemiro; Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho, Richarlison; Firmino.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

