NEWS MILAN – Gennaro Gattuso riflette su un possibile cambiamento di ruolo per Hakan Calhanoglu. Il turco nel derby è stato arretrato a centrocampo e la sua prestazione non è stata negativa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è escluso che l’allenatore del Milan possa pensare di abbassare il raggio d’azione del giocatore anche in futuro. L’ex Bayer Leverkusen potrebbe essere sistemato nel ruolo di mezzala sinistra, al posto di quel Lucas Paquetà che invece potrebbe essere lasciato libero di inventare nel ruolo di esterno offensivo. I due già si scambiano posizione nel corso delle partite, pertanto non stiamo scrivendo di qualcosa di assolutamente inedito.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Tuttavia, Gattuso potrebbe valutare di schierare in pianta stabile Calhanoglu nei tre di centrocampo per sfruttare la sua visione di gioco e le sue doti tecniche. Difficile immaginare un cambiamento di modulo, il mister rimane fedele al 4-3-3 e poco propenso a fare modifiche. A Roma contro la Lazio abbiamo visto anche Hakan schierato da regista, un’altra posizione che potrebbe mettere in risalto alcune qualità del giocatore. In mezzo campo forse riuscirebbe e rendere maggiormente che da esterno offensivo.

Vedremo se Gattuso col tempo deciderà di cambiare davvero il ruolo di Calhanoglu. In questi giorni, però, non potrà lavorarci a Milanello. Infatti, il numero 10 del Milan è impegnato con la Turchia. Domani sfida contro l’Albania di Christian Panucci e lunedì prossimo contro la Moldavia. Rino non ha granché tempo di fare esperimenti, anche se Hakan a centrocampo ha già giocato e dunque non si tratterebbe di qualcosa di sconvolgente per lui.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it