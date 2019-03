CALCIOMERCATO MILAN – Circolano moltissimi nomi per quanto riguarda le trattative di mercato per la prossima estate, anche riguardanti il Milan.

La squadra rossonera starebbe valutando la possibilità di arricchire il proprio reparto mediano, o addirittura parzialmente di rivoluzionarlo visto che alcuni elementi dell’attuale rosa partiranno ed altri ancora hanno proposte importanti che dovranno valutare con i propri agenti.

Calciomercato Milan, Bruno Fernandes piace anche in Premier League

Uno dei calciatori che piacciono maggiormente al Milan per dare al proprio reparto mediano qualità e tecnica è Bruno Fernandes. Si tratta di un nome noto alle cronache sia perché è stato già accostato ai rossoneri in diverse occasioni, sia perché ha già militato nel campionato di Serie A con le maglie di Udinese e Sampdoria.

Un calciatore, classe 1994, di origine portoghese che sta facendo faville con la maglia dello Sporting Lisbona, club che lo ha persino promosso a capitano dopo gli scandali estivi che hanno visto moltissimi calciatori dei bianco-verdi lasciare la squadra per le tensioni con tifosi e dirigenza. Fernandes è inoltre un tuttofare, perché sa giocare come mezzala ma anche da esterno offensivo o trequartista, con una semplicità di giocata altissima.

Ma per il Milan potrebbe mettersi male a livello di concorrenza per questo talentuoso centrocampista: secondo lo Standard Evening anche il Manchester United si sarebbe messo in moto per ingaggiare Fernandes, un elemento molto apprezzato dal club inglese e dal tecnico Solskjaer, che lo ha messo in cima alla lista per rinforzare la metà campo nella prossima stagione. Si è vociferato anche di un interesse dell’Atletico Madrid, ma sembra che siano i ‘Red Devils’ i veri rivali dei rossoneri per cercare di strappare il sì definitivo del 24enne lusitano.

