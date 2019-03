CALCIOMERCATO MILAN – Almeno secondo le voci ed i rumors pubblicati in questi giorni da siti web e giornali, la prossima sarà un’estate caldissima per quanto riguarda il mercato italiano e non solo.

Scambi, acquisti e cessioni importanti dovrebbero nuovamente essere all’ordine del giorno, con il Milan che reciterà un ruolo molto importante in tutti questi ambiti. La squadra di Gennaro Gattuso non vuole rivoluzionarsi, ma è possibile che si possa ‘sacrificare’ qualcuno per poter arrivare ad altri elementi magari più utili per il gioco e per l’aspetto tattico della squadra rossonera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Chiesa può diventare un obiettivo concreto

Uno dei nomi che dovrebbe circolare maggiormente all’interno delle cronache rossonere e non solo potrebbe essere quello di Federico Chiesa, attaccante esterno della Fiorentina considerato uno dei migliori talenti italiani del momento, tanto da essere spesso schierato come titolare dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il profilo di Chiesa farebbe molto comodo al Milan, come esterno offensivo all’interno del 4-3-3 titolare di mister Gattuso.

Secondo ciò che ha scritto oggi Carlo Pellegatti, noto cronista milanista sul portale Calciomercato.com, il possibile arrivo di Chiesa al Milan non sembra così un’idea folle. Il motivo sarebbe anche il cambio di strategie di Inter e Juventus, altre pretendenti al talento viola, che starebbero valutando uno scambio alla pari ed altisonante tra talenti.

Ecco le parole di Pellegatti in tal senso: “Sembrano in salita anche la quotazioni di Mauro Icardi per l’attacco bianconero, soprattutto se, sul piatto, verrà messo Dybala. Insomma una operazione concettualmente molto simile al passaggio di Higuain al Milan, altro giocatore che la Juventus voleva fortemente cedere. Come Dybala, un talento, che stenta, anche per la collocazione tattica, a diventare un Campione. Se veramente la Juventus volesse potenziare l’attacco con Icardi, potrebbe lasciare libero Federico Chiesa, sul quale il Milan ha già messo gli occhi. Il costo è molto elevato, ma con la cessione di Andrà Silva, Calhanoglu o Suso (forse entrambi) il gruppo Elliott avrebbe il denaro necessario per acquisire Chiesa, che al Milan verrebbe volentieri, e riscattare Bakayoko”.

Una soluzione difficile da attuare ma non impossibile, visto che Chiesa è attratto dal club rossonero, soprattutto se si materializzasse la qualificazione in Champions League, ma dovrebbero concretizzarsi anche diverse situazioni parallele.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it