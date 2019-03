CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessie e il Milan non sono mai stati così lontani. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ivoriano avrebbe scavalcato le gerarchie dei sacrificabili. La lite con Lucas Biglia e la mancata stretta di mano a Cutrone hanno alimentato questa possibilità. Con un’offerta da 35-40 milioni può partire. L’ex Atalanta è tentato in particolar modo dalla Premier League e dalla Cina. Con la sua cessione il Milan potrebbe autofinanziarsi il mercato estivo, con o senza Champions. Ma soprattutto si potrebbe riscattare senza problemi Tiemoué Bakayoko, vera priorità del club. Per l’ex Monaco servono 35 milioni da versare al Chelsea per comprare il cartellino.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it