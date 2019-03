MILAN NEWS – Amichevole in scena questo pomeriggio a Milanello, tra la prima squadra rossonera e gli svizzeri del Chiasso, organizzata già dalla scorsa settimana.

Un’occasione per Gattuso di vedere all’opera coloro che giocano meno e che sono rimasti in casa Milan durante questa sosta per gli impegni delle Nazionali. Il match, iniziato intorno alle ore 15 sul campo principale di Milanello, si è concluso per 2-0 in favore della squadra di casa.

Entrambe le reti sono state messe a segno nel primo tempo: prima José Mauri e poi Jesus Suso, finalmente in gol dopo tanto tempo, hanno punito la difesa elvetica realizzando le reti della vittoria milanista. Nel primo tempo il Milan si è schierato con questa formazione di partenza: Reina; Conti, Abate, Zapata, Strinic; Bertolacci, Mauri, Montolivo; Suso, Borini, Castillejo.

Molti i cambi nella ripresa, con l’utilizzo di diversi calciatori della squadra Primavera provenienti dall’esperienza nel Torneo di Viareggio. Il giovane Brescianini ha sfiorato il terzo gol in due occasioni, ma il punteggio è rimasto sul 2-0 finale. Buone impressioni dai calciatori di rientro dagli infortuni: Zapata è ormai sembrato recuperato, così come il lungodegente Strinic, mentre nella ripresa c’è stato spazio per Caldara, forse il più in ritardo tra gli uomini della rosa milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

