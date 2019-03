MILAN NEWS – Domani andrà in scena il match amichevole, con scopi di beneficenza, tra le Leggende del Milan e quelle del Liverpool, con tante vecchie glorie in campo.

Tra queste ci sarà anche un grandissimo campione che ancora oggi è amatissimo dalle parti di San Siro. Si tratta di Ricardo Kakà, storico numero 22 del Milan che ha vinto praticamente tutto con la maglia rossonera e che nel prossimo futuro dovrebbe avere un ruolo dirigenziale nel club milanista.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riportato oggi dai vari media e anche da Radio Rossonera, Kakà è stato accolto a Casa Milan quest’oggi assieme al fratello Digao (anche lui ex rossonero) e al figlio. Una visita di cortesia immortalata da diverse foto, che lo ritraggono con suoi ex compagni e bandiere come Paolo Maldini e Franco Baresi, anche loro possibili partecipanti domani al match contro le vecchie glorie del Liverpool.

Un incontro informale che però preannuncia il suddetto approdo di Kakà nei quadri dirigenziali del Milan. Già ai tempi di Marco Fassone si era vociferato di un ruolo primario per il brasiliano all’interno del club, mentre ora che il Milan è guidato da due amici veri come Leonardo e Maldini sembra sempre più certo un suo arrivo in veste di talent-scout.

Oggi Ricardo @KAKA a #CasaMilan in visita di cortesia, con il figlio e il fratello Digao.

Domani partenza per #Liverpool per la sfida tra vecchie glorie, in diretta su @DAZN_IT. pic.twitter.com/fDvOaFRAnA — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) 22 marzo 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it