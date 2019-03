MILAN NEWS – Il gol ce l’ha nel sangue, come sta dimostrando nella sua primissima stagione in Italia, nel bel mezzo del calcio che conta.

Krzysztof Piatek si è ripetuto, dopo aver esaltato i tifosi di Genoa e Milan, anche con la sua Nazionale, la Polonia. Impegnati ieri contro l’Austria nella gara di qualificazione ad Euro 2020, i polacchi hanno superato gli austriaci proprio grazie alla prodezza del centravanti rossonero, subentrato al 59′ minuto di gioco a Piotr Zielinski. Una rete che conferma il suo momento d’oro e che in effetti potrebbe far rivedere i piani del c.t. Jerzy Brzeczek per quanto riguarda l’undici titolare.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Piatek non è rimasto soddisfatto del suo impiego solo parziale, ma allo stesso tempo può ritenersi molto felice perché la sua seconda rete consecutiva in nazionale ha portato la Polonia alla vittoria, come ammesso nel post-match: “Sono entrato in campo motivatissimo, perché volevo giocare fin dall’inizio. Sono felice per il mio gol e per la vittoria, devo dire che io cerco sempre il pallone e la palla mi trova. Sento il supporto dei nostri tifosi e voglio ripagarlo”. Ora i tifosi del Milan sperano che il ‘magic moment’ di Piatek continui a lungo anche dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it