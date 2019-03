CALCIOMERCATO MILAN – L’arrivo di Leonardo la scorsa estate come responsabile tecnico e sportivo del Milan, a inevitabilmente scatenato le ipotesi su giocatori brasiliani accostati ai rossoneri. L’arrivo di Lucas Paquetà è stato soltanto un assaggio.

Milan e Brasile da sempre è un connubio vincente, e Leo ha intenzione di continuare questa storia fatta di giovani campioni che sono diventati grandi in rossonero. Ci sono moltissimi nomi sulla lista, addirittura 8 brasiliani nel mirino di Leonardo per la prossima estate. Il più noto, balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni, è Everton Sousa Soares. Si tratta di un attaccante esterno del Grêmio soprannominato ‘Cebolinha’ per la pettinatura che usava ai tempi delle giovanili. Vanta 5 stagioni in prima squadra: destro naturale, predilige agire sul fronte sinistro e spicca per la micidiale progressione. Ha una clausola da 80 milioni, ma è potenzialmente in uscita.

Calciomercato Milan, sogno Everton Sousa: oggi osservato speciale del Brasile

Oggi il Milan – come riportano i colleghi de Il Corriere dello Sport – manderà alcuni osservatori allo Stadio do Dragao di Oporto per visionare proprio il calciatore verdeoro, impegnato nel match amichevole Brasile-Panama (calcio d’inizio alle ore 18 italiane), dove peraltro giocherà anche Lucas Paquetà con la maglia numero 10 sulle spalle. Everton è da poco entrato nel giro della Seleção (ha fatto il suo esordio, da subentrato, lo scorso settembre)e vorrà certamente dare il massimo per onorare l’impegno e la prestigiosa maglia che indossa. Ricordiamo però che ad oggi non c’è un reale tavolo di trattativa tra Leonardo e la dirigenza del Gremio, almeno questo non è noto in via ufficiale.

Classe 1996, proprio nella giornata di ieri 22 marzo ha compiuto 23 anni. Il suo cartellino è di proprietà del Gremio, con cui ha un contratto fino al 2022. In questa stagione, appena cominciata in Brasile, ha collezionato due presenze in due partite nella Libertadores, segnando anche un gol. La scorsa stagione, conclusasi lo scorso dicembre, in tutte le competizioni ha giocato 40 partite totali, con uno score parecchio invidiabile per un esterno: 16 gol e 3 assist. Conosciamo meglio il talento brasiliano con alcuni video da YouTube:



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

