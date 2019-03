MILAN NEWS – Manca pochissimo all’inizio di una sfida amichevole e nostalgica, ma non per questo molto attesa da tantissimi tifosi.

Il Milan Glorie, ovvero la formazione dei vecchi campioni della storia rossonera, alle ore 16 giocheranno ad Anfield Road contro i Liverpool Legends, la controparte dei ‘Reds’ che hanno fatto la storia più o meno recente del glorioso club inglese. Una doppia rivincita in gioco, visto che tra il 2005 ed il 2007 le due note compagini si divisero ben due finali di Champions League: la prima a favore del Liverpool ad Istanbul, la seconda per il Milan in quel di Atene.

Milan-Liverpool, le formazioni ufficiali delle vecchie glorie

Poco fa sono state annunciate le formazioni ufficiali che scenderanno in campo in questa amichevole internazionale e dai vecchi sapori che avrà in primis uno scopo di beneficenza. Il Liverpool sarà capitanato da due leggende della squadra britannica come il difensore Jamie Carragher e il centrocampista Steven Gerrard vere e proprie anime ‘reds’. In campo anche l’incubo rossonero Jerzy Dudek, portiere che fu decisivo nella tragica finale di Istanbul.

Risponde il Milan con una formazione ‘stellare’ che vede in campo dal 1′ minuto sia l’attuale allenatore Gennaro Gattuso, sia alcuni calciatori decisivi nella finale vinta ad Atene dodici anni fa, ovvero il mattatore Pippo Inzaghi e il ‘genio’ Ricardo Kakà.

LIVERPOOL LEGENDS (4-3-3): Dudek; Johnson, Carragher, Hyypia, Agger; Kennedy, Gerrard, Bjorn; Luis Garcia, Fowler, Kuyt.

MILAN GLORIE (4-3-1-2): Dida; Cafù, Costacurta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Rui Costa; Inzaghi, Kakà.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

