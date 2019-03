L’attesa per rivedere all’opera alcuni dei grandi campioni recenti che hanno vestito la maglia del Milan, è tanta. Il Milan Glorie sarà infatti impegnato in un match di beneficenza contro le Liverpool Legends, ad Anfield.

Una sfida che inevitabilmente rievoca il passato in Champions League e le due finali nel 2005 ad Istanbul e 2007 ad Atene. Intervistato a Sky Sport, Marcos Cafu presente in entrambe le finalissime, ha parlato di numerosi temi. In primis di Gennaro Gattuso, prima suo compagno in campo, oggi allenatore del Milan. Ha voluto fare un divertente paragone: “Molto meglio adesso (ride, ndr). Sono felice per lui, sta facendo molto bene e sono anche felice per tutti i miei ex compagni che ora fanno i tecnici. Queste rimpatriate con i ragazzi portano allegria, orgoglio e un filo di nostalgia nel rivedere i miei amici”. Simpatia ineguagliabile per il terzino sudamericano, sempre con il sorriso e con la battuta pronta.

Una domanda anche su Lucas Paquetà, che vestirà la maglia numero 10 del Brasile: “È una investitura importante ma lui è già pronto per vestire la 10 del Brasile. Non è facile, lo capisco, ha dei predecessori incredibili ma lui può arrivare a quei livelli. Sta facendo bene al Milan e anche in Nazionale può brillare”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

