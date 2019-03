MILAN NEWS – Stasera alle ore 20,45 la Nazionale italiana comincia ufficialmente il proprio cammino verso la fase finale dell’Europeo 2020.

La prima gara della fase di qualificazione si gioca alla Dacia Arena di Udine, tra la squadra azzurra allenata da Roberto Mancini ed i rivali della Finlandia. Un match da non prendere sotto gamba che sarà interessante anche per i nuovi esperimenti tattici del c.t. azzurro, che ha puntato su un gruppo giovane e con diversi volti nuovi rispetto al passato.

Intanto la Figc ha reso noti i numeri di maglia scelti dai calciatori italiani in vista del match odierno. I due milanisti presenti in rosa, entrambi confermati tra i ‘convocati’ per la sfida alla Finlandia, sono Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Particolare maglia numero 20 per il portiere del Milan, che dovrebbe partire ancora una volta da titolare confermando la sua prevalenza nei confronti dei rivali del ruolo. Confermato invece il numero 13 di Romagnoli, cifra molto cara al capitano rossonero che la indossa da anni in onore dell’idolo Alessandro Nesta, altro grande stopper romano e con un passato glorioso tra Milan e Nazionale.

I numeri di maglia dell’Italia:

Portieri: 1 Sirigu, 12 Cragno, 20 Donnarumma.

Difensori: 2 Piccini, 3 Chiellini, 4 Biraghi, 5 Mancini, 13 Romagnoli, 19 Bonucci.

Centrocampisti: 6 Verratti, 7 Spinazzola, 8 Jorginho, 10 Bernardeschi, 11 Grifo, 15 Sensi, 16 Politano, 18 Barella, 23 Zaniolo

Attaccanti: 9 Pavoletti, 14 Kean, 17 Immobile, 21 Quagliarella, 22 El Shaarawy.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

