Stasera ci si aspetta subito una partenza positiva dell’Italia di Roberto Mancini, impegnata contro la Finlandia nella prima partita del girone di qualificazioni a Euro 2020. Sarà una squadra azzurra in parte sorprendente in alcuni calciatori.

Facendo riferimento alle numerose indiscrezioni di questi giorni, andiamo a vedere quale potrà essere la probabile formazione azzurra. Anticipiamo la notizia che sarà soltanto uno il rossonero titolare: ovvero Gianluigi Donnarumma, che difenderà i pali italiani dopo la super stagione che sta giocando con il Milan. In difesa Alessio Romagnoli sarà in panchina, mentre Davide Calabria è impegnato nell’Under-21 di Luigi Di Biagio che quest’estate dovrà giocare gli europei di categoria in casa, dunque un punto fermo come il terzino destro milanista è insostituibile sulla fascia. Proprio nell’Italia maggiore, nel ruolo di terzino destro giocherà Cristiano Piccini, 26enne del Valencia, titolare anche per via dell’infortunio accorso a Florenzi. Completano la linea a 4 di difesa Bonucci-Chiellini e Cristiano Biraghi.

A centrocampo davanti la difesa giocherà Jorginho, perno del Chelsea di Maurizio Sarri, mentre gli interni saranno Marco Verratti e Niccolò Barella. Resta in panchina invece Zaniolo. In attacco invece un’altra novità: Moise Kean, il talento di proprietà della Juventus sarà titolare largo a sinistra. Sulla fascia opposta Federico Bernardeschi, mentre Ciro Immobile guiderà l’attacco. Il modulo di partenza è il 4-3-3, ma è probabile che in fase di costruzione si trasformi in 4-2-3-1 con Jorginho-Verratti in regia, e Barella incursore.

Di seguito le probabili formazioni di Italia e Finlandia, in campo stasera. Calcio d’inizio alle 20:45, diretta su Rai 1:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Kean.

Allenatore: Mancini.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen.

Allenatore: Kanerva.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

