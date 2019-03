MILAN NEWS – Un ribaltone assoluto per Lucas Paquetá in soli 4 mesi: il matrimonio, l’Italia, il Milan e ora la numero 10 con la nazionale brasiliana. Ma non è finita qui. Perché come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è pronto anche un cambio ruolo per lui alla corte di Gennaro Gattuso.

Magari non subito, ma comunque a stretto giro. Perché l’idea di avanzarlo definitivamente sulla linea del tridente rispetto al centrocampo dove attualmente gioca e si inter scambia con Hakan Calhanoglu, è sempre forte e viva. Le motivazioni – puntualizza il quotidiano – potrebbero essere diverse: da un lato la voglia di avvicinarlo alla porta e di dare a Krzysztof Piatek un interlocutore dai piedi buoni, considerando che il polacco sta mostrando difficoltà cosiderando che non è servito a dovere dal tridente, e in più per non dover rinunciare a nessun centrocampista. Questo cambiamento permetterebbe infatti di contare sia sui rocce Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie su cui il Diavolo si è fondato ed elevato, sia sul rientrante Lucas Biglia la cui qualità è preziosissima per questo rush finale. Il sacrificato, quindi, sarebbe uno tra Calhanoglu e Suso: un buon prezzo da pagare, probabilmente, considerando le difficoltà che stanno incontrando entrambi in questo periodo.

