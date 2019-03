MILAN NEWS – Sarà anche lui della partita che alle ore 16 intratterrà il pubblico nostalgico di Anfield Road, quella tra le Leggende di Milan e Liverpool.

Dario Simic, ex difensore croato, ha fatto parte anche se non da protagonista assoluto dell’era d’oro dei rossoneri nello scorso decennio. Un calciatore duttile e multiuso, che ha militato prima nei rivali dell’Inter per poi passare al Milan e vincere ben due Champions League e uno scudetto con la maglia del ‘Diavolo’.

Intervistato oggi prima dell’incontro di beneficenza a Liverpool, Simic ha commentato ai microfoni di Sky Sport qual è il suo pensiero sull’andamento delle squadre milanesi in questa stagione, in relazione ai suoi connazionali: “Negli ultimi anni le squadre di Milano hanno preso ottimi calciatori dalla Croazia, in particolare l’Inter con Brozovic e Perisic. Devo ammettere che mi piacerebbe vedere Modric in futuro con la maglia del Milan, è ciò che serve ai rossoneri. I croati sono ottimi talenti e calciatori di spessore, Perisic ad esempio poteva finire in Premier League ma ora si trova benissimo a Milano”.

La speranza di Simic non farà dispiacere ad alcun tifoso rossonero, visto che Modric è un campione vero che farebbe comodo ad ogni squadra internazionale, senza dimenticarsi che acquistarlo diventerebbe anche uno smacco per l’Inter che lo aveva fortemente richiesto l’anno scorso.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

