NEWS MILAN – C’è preoccupazione in Polonia per un virus influenzale. Il primo ad essere colpito è stato Arkadiusz Milik. In conferenza stampa, dal ritiro, il commissario tecnico ha rivelato che il centravanti del Napoli non è stato l’unico colpito.

Fra gli otto calciatori con il virus c’è anche Krzysztof Piatek. Ecco le parole di Brzęczek su questa vicenda: “Abbiamo una piccola epidemia nella squadra. Il primo che ha avuto tali problemi è stato Arkadiusz Milik. Sarà andato storto qualcosa nell’Hotel a Vienna con l’aria condizionata. In molti avevano gli stessi sintomi di Arek. Jan Bednarek e Bartosz Bereszyński non parteciperanno all’allenamento di sabato. L’infezione ha attaccato un totale di otto giocatori, tra cui anche Piatek“.

Non una bella notizia per il Milan e per Gennaro Gattuso. L’ex Genoa è un calciatore fondamentale per la squadra rossonera in vista di questa corsa finale verso la Champions League. I suoi gol sono indispensabili. Fin dalla partita contro la Sampdoria. Speriamo che si tratti soltanto di una cosa passeggera e che si risolvi in poco tempo. Tutto l’ambiente rossonero attende aggiornamenti sulle sue condizioni, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

