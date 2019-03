NEWS MILAN – Una delle storiche leggende del Milan, che peraltro questo pomeriggio sarà impegnato nel match benefico ad Anfield contro le Liverpool Legends, è Ricardo Kakà. L’ultimo pallone d’Oro rossonero ha parlato a Sky Sport 24.

Kakà ha parlato principalmente del rapporto storico tra Milan e Brasile, con ovvio riferimento all’ultimo talento verdeoro-rossonero: Lucas Paquetà. Proprio in questi giorni abbiamo appreso che l’ex Flamengo vestirà per la prima volta la prestigiosa maglia numero 10 del Brasile: “Vedere questo rapporto tra Milan e Brasile è bello. Paquetá è cresciuto in Brasile, ha giocato nel Flamengo e giocare qui ora riporta questa unione tra rossoneri e la mia terra. E poi, giocare con la 10 della Nazionale, è bello per lui, farà e scriverà una grande storia”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sulle pressioni e responsabilità che può avere un giocatore così giovane ad essere una delle punte di diamante della nazionale calcistica più prestigiosa e importante al mondo: “Penso sia pronto, poi quando sei in campo non conta il numero sulle spalle. E’ pronto per il Brasile, deve solo maturare nel suo gioco ma ha un tecnico bravo che conosce i sudamericani: Gattuso ha aiutato tanto anche me in passato, sta aiutando anche lui e sta crescendo in quanto a consapevolezza”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it