MILAN NEWS – Buona la prima per la Nazionale italiana di Roberto Mancini per quanto riguarda il cammino azzurro verso l’Europeo del 2020.

Impegno non difficilissimo quello di ieri interno contro la Finlandia, quella che probabilmente tra le nazionali nordiche europee ha meno tradizione positiva nel calcio che conta. 2-0 il risultato finale allo stadio Dacia Arena di Udine, in una serata importante per tanti motivi, non solo per il risultato.

Un gol per tempo nel match tra Italia e Finlandia: apre il cagliaritano Nicolò Barella con un destro secco leggermente deviato da Vaisanen nell’angolino basso, chiude il baby Moise Kean, attaccante della Juventus classe 2000 scelto da Mancini come titolare. A molti ricorda Mario Balotelli per fattezze fisiche e talento, la speranza dei tifosi azzurri è che la sua carriera in Nazionale sia ancora più proficua.

90 minuti in campo per Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e uno dei due convocati rossoneri per questi match di qualificazione europea. Il numero uno di Castellammare è stato impegnato raramente dalla pur volenterosa nazionale finlandese, intervenendo in maniera delicata soltanto nel finale su un tracciante insidioso di Sparv. Voto 6 da parte della Gazzetta dello Sport per Donnarumma che attende impegni ed avversari più delicati per tirar fuori le sue vere qualità. Solo panchina invece per Alessio Romagnoli.

