Intraprendenza, numero 10 sulle spalle e persino un bel gol al volo di sinistro per il centrocampista del Milan durante l’amichevole tra Brasile e Panama. Una gara poco brillante dei verdeoro, fermati clamorosamente sull’1-1 dalla piccola nazionale centro americana, ma con Paquetà che ha dato ottime indicazioni al c.t. Tite. Schierato in un ruolo ‘gattusiano’, ovvero come mezzala sinistra di centrocampo, l’ex Flamengo ha disputato una ottima prova, simile a quelle con la maglia del Milan appena sbarcato a gennaio.

Un’ora in campo ieri per Paquetà, sostituito poi da Everton, esterno d’attacco del Gremio che piace molto al Milan ma che a differenza del calciatore rossonero non è riuscito ad imprimere il proprio marchio alla gara. A fine partita, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso Paquetà ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti: “Sono all’inizio del mio percorso da calciatore. Ora torno a Milano dove l’obiettivo è riportare la squadra in Champions League. Gattuso è un grande allenatore e ogni giorno ci motiva verso questo traguardo. Io come Kakà? Lui è stato un modello, ha fatto la sua strada e io farò la mia”. Brillante dentro e fuori dal campo il classe ’97 del Milan.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

