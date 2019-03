CALCIOMERCATO MILAN – I campionati sono in pausa adesso, c’è la sosta per le nazionali e gli osservatori dei vari club ne approfittano per visionare giocatori. Anche quelli del Milan saranno molto attivi in questi giorni.

Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori saranno impegnati in Europa per valutare alcuni profili. Il quotidiano Tuttosport dà per certa la presenza di emissari rossoneri ad Oporto e Praga, dove il Brasile sfiderà Panama e Repubblica Ceca. Nel mirino Everton Sousa Soares, esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre che piace molto a Leonardo. Ovviamente sarà tenuto d’occhio pure Lucas Paquetà, giocatore già del Milan che è stato convocato dalla Seleçao.

Calciomercato Milan, tutti i talenti nel mirino degli osservatori

Scout del Milan presenti anche per seguire alcuni talenti che giocano nella Dinamo Zagabria. Il primis Dani Olmo, 20enne trequartista (ma anche esterno offensivo) finito nel mirino di club europei importanti. E’ spagnolo ed è nel giro della nazionale Under 21. Saranno seguiti pure Amer Gojak, Ivan Sunijc e Nikola Moro. Moncada e i suoi collaboratori guardano con grande interessi ai prospetti del calcio calcio croato.

Anche il match Austria-Polonia sarà sotto la lente di ingrandimento del Milan. Ci sono giocatori come Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marcel Sabitzer (Lipsia), Valentino Lazaro (Hertha Berlino) e Hannes Wolf (Salisburgo) che piacciono e che dunque saranno visionati da vicino durante questa sosta per le nazionali.

Il Milan punta molto sullo scouting e ha rafforzato la propria struttura con l’arrivo della nuova società. Già Massimiliano Mirabelli nella gestione precedente aveva apportato miglioramenti rispetto al passato, però la dirigenza attuale punta ancora di più su questo settore e conta di scovare talenti importanti per il futuro. Il Diavolo punta parecchio sui giocatori giovani e qualche nuovo nome approderà a Milanello nella prossima estate.

Redazione MilanLive.it

