CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero cerca giovani talenti per il futuro e gli osservatori sono al lavoro, sia in Italia che all’estero. Il capo-scout Geoffrey Moncada sta lavorando intensamente con i suoi collaboratori per portare in rossonero prospetti interessanti.

Come rivelato dal quotidiano Tuttosport, ieri un emissario del Milan era presente al match Dinamo Zagabria-Benfica di Europa League. Occhi puntati soprattutto su alcuni elementi della squadra croata. A partire da Dani Olmo, che viene seguito ormai da parecchio tempo. Trequartista spagnolo classe 1998 cresciuto nel Barcellona, ma affermatosi in Croazia. 6 gol e 8 assist nelle 32 partite stagionali. Valore superiore ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, talenti sotto osservazione in Croazia

Tra i profili visionati dall’osservatore del Milan anche Amer Gojak, 22enne centrocampista divenuto titolare in questa stagione. 3 gol e 4 assist per lui nelle 32 gare risputate. Di nazionalità bosniaca, è approdato alla Dinamo Zagabria nel 2015. Nasce come trequartista, ma col tempo ha saputo arretrare il proprio raggio d’azione e ad adattarsi bene pure a centrocampo.

Nel 4-2-3-1 utilizzato da mister Rene Poms contro il Benfica, Gojak ha agito davanti alla difesa assieme a un altro compagno osservato dal Milan. Si tratta di Ivan Sunjic, finito anche nel mirino dell’Inter e persino paragonato a Ivan Rakitic in Croazia. Nato in Bosnia, ma ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili croate ed è arrivato ad esordire anche nella selezione maggiore.

Tuttosport conferma che il Milan continua a valutare anche altri due ragazzi della Dinamo Zagabria. Sono il centrocampista Nikola Moro e l’esterno offensivo Antonio Marin, accostati al club rossonero già di recente. Il primo è entrato nel corso del secondo tempo ieri sera, mentre il compagno era in tribuna. Ha 18 anni e dopo i tanti gol segnati nelle giovanili è stato promosso in Prima Squadra quest’anno.

