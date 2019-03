MILAN NEWS – Gli ex Milan come i The Beatles ad Abbey Road. Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo: tutti schierati sulle strisce pedonali in un’istantanea che ha velocemente fatto il giro del web.

Ultime ore a Liverpool per gli ex rossoneri dopo lo spettacolo nostalgico ad Anfield. In memoria di un glorioso passato e in nome di una nobile causa, gli ex protagonisti si sono infatti dati battaglia nello storico tempio dei reds: 3-2 per i padroni di casa, questo il risultato al triplice fischio. E’ stato Robbie Fowler a sbloccare la gara nei primi 45 minuti, poi il raddoppio di Djibril Cissé nella ripresa. Ma c’è spazio anche per la reazione del Diavolo che prima accorcia le distanze con una punizione magistrale di Andrea Pirlo, poi trova il pareggio a firma con Giuseppe Pancaro. Il tris finale però è realizzato dal padrone di casa in assoluto: Steven Gerrard, che con un secco diagonale beffa un incolpevole Christian Abbiati e fa impazzire i tanti presenti sugli spalti per un pomeriggio indimenticabile.

Liverpool Legends – Milan Glorie 3-2: il tabellino

LIVERPOOL: Dudek (41’Westerveld); Johnson, Carragher, Hyypia, Agger; Kennedy (8′ Traoré, 46’McManaman), Gerrard, Kvarme (46′ Diao); Luis Garcia (41′ Berger), Fowler (46′ Owen), Kuyt (46′ Cissé)

MILAN: Dida (41′ Abbiati, 72′ Fiori); Cafu (75′ Carbone), Costacurta (41′ Simic), Kaladze (41′ Digao), Serginho; Gattuso (41′ Oddo), Pirlo, Ambrosini; Rui Costa (41′ Pancaro), Kakà; Inzaghi (41′ Borriello). All. Ancelotti

Marcatori: 25′ Fowler, 51′ Cissé, 61′ Pirlo, 77′ Pancaro, 78′ Gerrard.

Redazione MilanLive.it

