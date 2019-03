CALCIOMERCATO MILAN – Tra gli obiettivi del Milan per la prossima stagione calcistica sembrano esservi soprattutto nomi legati al reparto mediano.

I rossoneri infatti in estate perderanno almeno tre calciatori in scadenza di contratto (Bertolacci, Mauri e Montolivo) mentre andranno valutate altre situazioni. Come quella di Franck Kessie, molto richiesto dai club stranieri, oppure del francese Timoue Bakayoko che andrà riscattato dal Chelsea per circa 35 milioni di euro, cifra molto alta anche per le casse della proprietà Elliott Management.

Calciomercato Milan, Naby Keita nuovo nome per il centrocampo

Noti ormai i nomi che il Milan e il proprio direttore tecnico Leonardo starebbero seguendo per rimpolpare il centrocampo. In particolare si parla di due elementi del Sassuolo, ovvero Sensi e Duncan, ma anche del napoletano Diawara, tutti calciatori già seguiti da tempo e spesso presenti nelle cronache del calciomercato Milan.

Il portale Calciomercato.it ha aggiunto oggi però anche una nuova pista per la mediana rossonera: pare che il guineano Naby Keita possa tornare a breve sul mercato e diventare una vera e propria occasione nella sessione estiva. Il Liverpool, che lo ha acquistato dal Lipsia lo scorso anno, appare poco contento del rendimento di questo classe ’95 ed il tecnico Jurgen Klopp in particolare avrebbe deciso di sacrificarlo anche per snellire un reparto di centrocampo già ricco e pieno di talenti.

Nonostante un contratto attivo fino a giugno 2023, Keita potrebbe dunque lasciare Liverpool già a giugno prossimo. Addirittura secondo il portale inglese TEAM Talk i ‘Reds’ sono pronti a cederlo per la simbolica cifra di 11 milioni di euro, cinque volte in meno di quanto lo hanno pagato nel 2018. Una opportunità per il Milan, che cerca una mezzala di quantità e qualità proprio come Keita, anche se c’è da fronteggiare la concorrenza di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e persino dei rivali cittadini dell’Inter.

