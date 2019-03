MILAN NEWS – Mancano due mesi alla fine della stagione calcistica italiana, con il Milan che sarà ancora impegnato su due fronti, ovvero la corsa ad un posto in Champions League ed il cammino in Coppa Italia.

La squadra di Gennaro Gattuso è in ottima forma, nonostante il k.o. nel derby di due domeniche fa. I rossoneri sono usciti dal momento negativo di fine 2018 e hanno iniziato a fare sul serio con un percorso molto reattivo e brillante, soprattutto per i risultati conseguiti e per i pochissimi gol subiti nel girone di ritorno.

Buone notizie arrivano anche dai calciatori meno impiegati in stagione per motivi fisici e muscolari. In questi giorni con la sosta per le Nazionali, Gattuso sta mettendo particolare attenzione nel lavoro con coloro che sono rientrati da poco da stop piuttosto lunghi. Mattia Caldara è uno di questi, finora utilizzato in gare ufficiali soltanto una volta, in Europa League. L’ex Atalanta è pronto a rientrare e potrà dare il cambio a Musacchio e Romagnoli con la speranza di rientrare nelle turnazioni difensiva.

E come scrive il Corriere dello Sport una mano nel finale la potrà dare anche Ivan Strinic; lo sfortunato terzino croato, dopo i problemi cardiaci, è tornato a giocare in amichevole venerdì contro il Chiasso. Buone indicazioni dal classe ’87 che si candida come alternativa sicura e d’esperienza al titolare Ricardo Rodriguez.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

