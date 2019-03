MILAN NEWS – Andrea Pirlo non ha dubbi: il Milan si riprenderà dopo la batosta recente nel derby. Reduce dalla nostalgica amichevole tra Liverpool e Milan con tanto di goal spettacolare, l’ex centrocampista rossonero ha parlato del Diavolo nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Così l’Inter ha trionfato riprendendosi il terzo posto: “Era la partita della vita e ha giocato l’unica partita che poteva fare: aggredendo in avanti, di squadra, tutti che aiutano tutti. Quella che di solito faceva il Milan”. Approccio tutt’altro che splendente invece per i rossoneri: “L’eccezione è stata il gol preso dopo 3’: il Milan è stato costretto a giocare una partita che non era abituato a fare. Ma si riprenderà: la compattezza di prima non era un caso”. E a proposito dell’amico Gennaro Gattuso: “Mi aspettavo l’organizzazione difensiva, il saper essere ferocemente concentrata della sua squadra. Non mi aspettavo questa voglia di costruire gioco, di essere anche belli da vedere. Ma Rino ha studiato, è andato oltre l’etichetta che aveva da giocatore tutto grinta: i tecnici non sempre sono come quando giocavano”. C’è spazio anche per un importante paragone nel finale: “Piatek è giovane, e fa quasi sempre gol. Mi piace la cattiveria con cui cerca sempre la porta, quasi da assatanato: mi ricorda Inzaghi, sembra sapere sempre dove andrà il pallone”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it