MILAN NEWS – Dalle speranze di promozione in Serie A ad una profonda crisi di risultati. Il momento della Salernitana nel campionato cadetto non è dei migliori.

La squadra di Angelo Gregucci viene da tre sconfitte consecutive in B e si è allontanata in maniera decisiva dalla zona playoff, perdendo ogni possibilità di lottare per un ritorno nella massima serie. Per questo motivo il presidente dei campani Claudio Lotito si è recato in queste ore in città per cercare di risolvere i problemi tecnici e strategici, ma anche per pianificare un evento che in estate è molto atteso dai tifosi granata.

Nel luglio 2019 la Salernitana celebrerà i suoi 100 anni di vita, essendo stata fondata nel lontanissimo 1919. Il club vuole organizzare un’amichevole appositamente per festeggiare il ‘Centenario‘ della nascita e Lotito starebbe pensando di invitare allo stadio Arechi il Milan. Il match in questione potrebbe giocarsi all’inizio del mese di agosto, dopo la fine delle Universiadi estive di Napoli.

I motivi della scelta sarebbero due in particolare: il primo è che i rossoneri sono allenati da Gennaro Gattuso, che da giovanissimo ha giocato (esattamente nel 1998-99) nelle fila della Salernitana ed è ancora ricordato positivamente dai suoi vecchi tifosi. Il secondo motivo è più storico, visto che anche per i 50 anni della Salernitana si disputò un’amichevole estiva contro il Milan. In quell’occasione i rossoneri si imposero all’Arechi con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Pierino Prati ed un gol di Combin.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

