NEWS MILAN – Ecco il momento della verità in casa Milan, la resa dei conti. Perché dopo la grande rincorsa frenata da un derby sorprendentemente amaro, ora arriva il momento decisivo per il Diavolo.

Sarà un mese importante per tutti, anche per Gennaro Gattuso. Perché se è vero che Elliott Management Corporation gli ha rinnovato la fiducia e l’ha praticamente già confermato per la prossima stagione, è altrettanto evidente – sottolinea Tuttosport – che non centrare la zona Champions e uscire dalla Coppa Italia giocando la semifinale di ritorno in casa potrebbe rimettere tutto in discussione. Anche per questo dovrà tenere alta la tensione tra i suoi, superando ostacoli ed evitando brutti scherzi dopo quanto di straordinario fatto finora tra mille vicissitudini.

All’orizzonte c’è anche un ciclo di ferro e con gare tutt’altro che scontate. Si partirà infatti da Marassi, lì dove in effetti è iniziato il percorso splendente a tinte rossonere: 2-0 alla Sampdoria in Coppa Italia con doppietta di Patrick Cutrone. Da allora, dopo l’amarezza in finale di Supercoppa dove il Milan ne è uscito comunque con grande dignità, la squadra milanista ha infatti collezionato 10 risultati utili consecutivi di cui 7 vittorie. Si ripartirà quindi da Genova, seguirà Milan-Udinese il 2 aprile, poi il big match con la Juventus all’Allianz Stadium e il doppio confronto a San Siro con la Lazio prima per il campionato e poi per il pass valido la finalissima di Coppa Italia. In mezzo alle due gare contro la squadra di Simone Inzaghi, ci sarà la trasferta a Parma e sempre una gara esterna chiuderà il cerchio di fuoco: ossia il Torino di Walter Mazzarri. Ora serve lo sprint finale collettivo, il tutto per tutto.

Redazione MilanLive.it

