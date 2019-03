NEWS MILAN – Per Lucas Paquetà un ottimo debutto con la maglia numero 10 del Brasile. Infatti, nel pareggio per 1-1 contro Panama ha segnato il gol del momentaneo vantaggio verdeoro.

Già con il Milan il 21enne ex Flamengo aveva fatto vedere buone cose in questo 2019, seppur con un comprensibile calo nelle ultime partite. Adesso anche con la Seleçao vuole dimostrare le proprie qualità. In patria stanno già spendendo grandi elogi per lui ed è stato coniato pure un soprannome specifico per lui: Craquetà. Il copyright appartiene a Vinicius Junior del Real Madrid, suo compagno nella nazionale brasiliana e anche al Flamengo in passato.

News Milan, nuovo soprannome per Paquetà

Un mix tra Paquetà e craque, parola che in portoghese indica i fuoriclasse/fenomeni. Ovviamente il talento del Milan deve ancora dimostrare tanto, lui stesso ne è consapevole. Normali gli elogi per ciò che è riuscito a fare in Italia con la maglia rossonera e anche con la numero 10 del Brasile, però serve continuità per essere grandi calciatori. Lucas è giovane e possiede notevoli margini di miglioramento. Nell’ambiente di Milanello gli viene data massima fiducia e nei prossimi mesi il ragazzo è destinato a crescere ulteriormente.

Di Paquetà ha certamente stupito l’applicazione tattica immediata in Italia. Non era scontato che un 21enne proveniente dal Brasileirao si adattasse subito il tatticismo della Serie A. Rispetto a quanto gli veniva richiesto nel Flamengo e alle indicazioni del CT Tite, nel Milan ha qualche compito difensivo in più. Ciò magari non gli consente di mostrare tutte le sue qualità tecniche. Nel Brasile è più libero di proiettarsi in fase offensiva. Gennaro Gattuso dovrà essere bravo a sfruttare ancora meglio Lucas in futuro. C’è chi parla già di un nuovo ruolo più avanzato per lui. Vedremo se Rino apporterà qualche cambiamento in futuro oppure se continuerà ad impiegare il calciatore allo stesso modo.

