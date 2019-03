CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Moise Kean adesso, e pensare che poteva essere un altro super rinforzo invernale del Milan. A svelarlo è stato direttamente Mino Raiola, il quale annuncia anche il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

E’ quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. Come infatti si legge sul quotidiano, è emerso tutto dalla confessione social fatta dal noto agente via Facebook.

Calciomercato Milan, Raiola: “Avevo chiuso con Leonardo per Kean”

Se non fosse stato per la ferma volontà del club bianconero, oggi il 19enne italiano starebbe agli ordini di Gennaro Gattuso: “Ci sono diverse valutazioni da fare. Il ragazzo deve giocare sempre. Dovevo portarlo al Milan a gennaio. La Juve non ha voluto, io e Leonardo lo avevamo fatto”. Tutto in stand-by, ora, per il rinnovo contrattuale in scadenza 2020: “Al momento siamo fermi: il ragazzo ha l’obbligo di giocare sempre”. C’è spazio anche per l’annuncio in casa Diavolo, “Donnarumma rinnova”, per far tremare il Napoli, “Insigne? A bocce ferme parlerò con De Laurentiis”, e per dare un assist al Ct Roberto Mancini: “Balotelli ha l’obbligo di tornare in nazionale e far coppia con Kean”.

Come svela il quotidiano, il prolungamento contrattuale di Gigio sarà solo la prima di alcune novità sul fronte portieri. Perché sono poi in programma gli addii di Pepe Reina e Antonio Donnarumma, con Leonardo alla ricerca di un nuovo secondo portiere che inciderebbe di meno sul bilancio e con Alessandro Plizzari possibile terzo. Donnarumma junior invece porterà l’attuale scadenza del 2021 al 2024 e passerà da un ingaggio da 6 milioni di euro a 7: una crescita vertiginosa rispetto ai 120 mila euro del suo primo contratto da professionista. Questa volta, fortunatamente, dovrebbe avvenire tutto in tempi brevi e senza caos e telenovele di contorno come accaduto invece nell’era cinese.

